Il fondatore di Alpe Adria Blucerchiata: «A Trieste mi conoscono come Marco Sampdoria» mercoledì 19 giugno 2019 15:10

Anche se giovanissimo dovette lasciare Genova per lavoro, Marco Campi non l’ha tradita e non l’ha dimenticata mai. Doriano come suo papà, anche a Trieste continua da quasi 50 anni a coltivare la sua passione arrivando addirittura a fondare, insieme con un gruppo di tifosi della zona, il club Alpe Adria Blucerchiata. «Vivo per questi colori 24 ore su 24 al punto che in Friuli mi conoscono tutti come Marco Sampdoria. Chi siamo? Del nostro gruppo fanno parte sloveni, triestini, veneti, monfalconesi: organizziamo trasferte, cene e a volte guardiamo insieme la nostra amata in tv».