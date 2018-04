Il Premio Gentleman sbarca in Liguria, vota il blucerchiato con più fair play lunedì 09 aprile 2018 09:09

Il Premio Gentleman è pronto a scendere in campo con la sua prima edizione per la Ligura. Lo farà con l’aiuto degli appassionati che eleggeranno i signori del calcio: lunedì 2 si sono infatti aperte le votazioni del riconoscimento che si chiuderanno lunedì 16 aprile, vale a dire una settimana prima della consegna dei Gentleman 2018, la cui assegnazione è prevista martedì 24 aprile nella serata di gala che si svolgerà presso il Palazzo della Borsa, nel cuore della città di Genova.

Lealtà. La filosofia e il prestigio di questo importante premio non cambiano, anzi si rafforzano. Lealtà sportiva, fair play e stile sono le caratteristiche prese in esame e premiate durante il Gala che la Milano sportiva ha deciso di far suo nel corso degli anni e oggi – dopo la vittoria del sampdoriano Fabio Quagliarella nel 2017 – decide di esportare la propria esperienza nella nostra città.

Preferenze. I premi saranno rivolti a due calciatori rossoblucerchiati che verranno scelti sulla base delle preferenze arrivate al sito premiogentleman.it. Verranno inoltre consegnati i premi per il migliori gol della stagione 2017/18 e quello dei giocatori rivelazione delle due squadre cittadine.

Sport. In questa sua prima edizione genovese il comitato organizzativo ha deciso di sostenere gli Insuperabili, impegnata da anni ad aiutare con il calcio ragazzi con disabilità cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica e motoria. Il Premio Gentleman sosterrà anche quest’anno il progetto per la diffusione dei defibrillatori salvavita nello sport e nelle città. L’Associazione “In campo con il cuore” donerà un DAE per cardio-proteggere i visitatori e gli uffici del Palazzo Ducale di Genova.