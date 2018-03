Lega Serie A, Sportradar e Credito Sportivo: la Sampdoria a lezione contro le frodi nello sport giovedì 29 marzo 2018 15:16

Ha fatto tappa a Bogliasco il progetto Per l’integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive, promosso da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo. L’incontro ha preso il via presso al Centro Sportivo “Mugnaini” alle ore 12.30 con il workshop dedicato alla prima squadra della Sampdoria per poi proseguire alle ore 13.30 con i ragazzi di Primavera e U17.

Match-fixing. Durante i due workshop di formazione l’avvocato Marcello Presilla, responsabile integrity per l’Italia di Sportradar AG, ha spiegato ad atleti, tecnici e dirigenti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. Nel corso degli incontri sono stati tracciati gli identikit dei cosiddetti fixers, i criminali che agganciano i calciatori intrappolandoli nelle truffe attraverso tecniche di adescamento che sfociano anche in ricatti e minacce capaci di pregiudicare il futuro e la credibilità del calcio e di chi lo pratica.

Responsabilità. Sportradar prosegue la sua attività per rafforzare la cultura della legalità. L’educazione, la formazione e l’informazione devono accompagnare in modo stabile il controllo dei match che Sportradar svolge ufficialmente, quale organismo designato da UEFA e FIFA, in Italia e nel resto del mondo. Il Credito Sportivo, unica banca pubblica leader nel finanziamento dell’impiantistica sportiva, e la Lega Serie A proseguono con sempre maggior convinzione nel percorso di responsabilità e trasparenza anche attraverso questi confronti, utili a chiarire i rischi e i pericoli a cui i calciatori, soprattutto più giovani, rischiano di approcciarsi con ingenuità e leggerezza, minando, a volte anche inconsapevolmente, i principi di correttezza e integrità su cui lo sport si basa.

Sistema. Il Credito Sportivo rilancia la sua missione finalizzata a contribuire al profondo rinnovamento del sistema calcistico che passa certamente dagli impianti sportivi, ma anche dalla reputazione e dalla credibilità dell’intero sistema, all’interno del quale il comportamento degli operatori non è un elemento marginale. Il mondo del calcio, infatti, per progredire verso un importante sviluppo di rinnovamento economico deve attuare necessariamente politiche anche etiche e culturali, che il Credito Sportivo sostiene e supporta attraverso progetti come questo.

Formazione. «La lotta alle frodi sportive – ha dichiarato il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti – è una tematica alla quale il nostro club, sempre attento ai valori della lealtà e del fair play, tiene in maniera particolare. Ritengo pertanto che gli incontri di oggi abbiano una valenza formativa importante, in particolare nei più giovani, su alcuni aspetti del calcio che spesso si rischia di sottovalutare o, ancor peggio, ignorare. Sottolinearli con metodologia e prevenzione rappresenta la strada giusta da seguire al fine di creare uomini seri e corretti in campo e nella vita».