Next Generation, Pro Farra: il presidente Ferrero dà il calcio d’inizio alla stagione sabato 25 agosto 2018 17:25

A Udine comincia la stagione della Sampdoria. E poco più in là – sempre in Friuli e sempre domani, domenica – comincia anche l’avventura del Pro Farra, nuovo Centro Tecnico di riferimento del Nord-Est per il progetto Next Generation. A dare il calcio d’inizio a questa prima speciale annata sarà il presidente Massimo Ferrero in persona.

Inaugurazione. L’appuntamento è in mattinata, alle 11.30, quando l’intero Settore Giovanile della neo-squadra blucerchiata è stato convocato al campo di allenamento di Farra d’Isonzo, in via XXV aprile. Per il taglio del nastro del nuovo centro sportivo sarà presente il sindaco Alessandro Fabro, che farà il suo personale in bocca al lupo a tutto lo staff dirigenziale, agli allenatori e ai piccoli calciatori.

Staff. A fare gli onori di casa Pro Farra saranno il presidente Luca Emiliano Pancaldi, il direttore Emanuele Flangini, il responsabile del Centro Tecnico Franco Cecotti e il responsabile della Scuola Calcio di Base Mario Meroni, oltre all’allenatore della categoria Giovanissimi Carlo Gaggioli.