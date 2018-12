Next Generation Sampdoria: visita in casa Pro Farra giovedì 06 dicembre 2018 09:42

Tappa in Friuli-Venezia Giulia per Next Generation Sampdoria. I due responsabili Paolo Cioeta e Beppe Butti hanno fatto visita al Pro Farra, seguendo le Leve 2005, 2007, 2008 e 2009. Al termine degli allenamenti, riunioni tecniche con dirigenti, responsabile tecnico del progetto e allenatori.