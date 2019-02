Next Generation: tripletta di visite tra Vis Pesaro, Casellina e Genova Calcio venerdì 01 febbraio 2019 18:27

Altro giro per l’Italia per Next Generation Sampdoria. A partire da Pesaro, in casa della Vis. Il neo responsabile del progetto Italo Calvarese, affiancato da Paolo Cioeta, ha visitato la sede del club biancorosso, incontrando dirigenti, allenatori e ragazzi per osservarne dal vivo i loro progressi. Una tappa che ha lasciato particolarmente soddisfatti gli emissari blucerchiati.

Stazioni. In Toscana, al Casellina, Beppe Butti e Luca Oddone. I nostri tecnici sono rimasti sul posto due giorni, seguendo questo programma: allenamenti Pulcini 2012 e 2013, poi le Leve dal 2002 al 2008. A conclusione, riunione tecnica serale con gli allenatori per ribadire le linee da seguire nei prossimi mesi. Per Oddone, stazione aggiuntiva alla Genova Calcio, dove sotto la lente di ingrandimento sono finiti i 2004.