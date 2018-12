Primavera 1 TIM: i convocati di Pavan per la trasferta di Udine venerdì 07 dicembre 2018 11:52

La sconfitta subita in casa della Fiorentina è già in archivio. La Sampdoria è pronta a ripartire e ad affrontare la trasferta in Friuli che la vedrà impegnata domani, sabato, al “Comunale” di Manzano con i padroni di casa dell’Udinese (calcio d’inizio ore 12.00) nel match valido per l’11.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2018/19. Per la sfida con i bianconeri Simone Pavan ha convocato 23 dei suoi ragazzi, tra cui l’U17 Luigi Aquino. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Boschini, Hutvagner, Ventura.

Difensori: Aquino, Campeol, Doda, Giordano, Maggioni, Sorensen, Veips.

Centrocampisti: Canovi, Casanova, Ejjaki, Nobrega, Peeters, Perrone, Soomets.

Attaccanti: Bahlouli, Boutrif, Cabral, Maglie, Stijepovic, Yayi Mpie.