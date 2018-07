Primavera, al via la seconda fase di ritiro: si parte per Pieve di Soligo sabato 28 luglio 2018 10:15

La Sampdoria Primavera è pronta a lasciare Casa Samp e il “Garrone” per la seconda fase di ritiro estivo, questa volta in altura. Con un giorno di anticipo sulla tabella di marcia – domani, domenica, niente partitella in famiglia – i blucerchiati si imbarcheranno sul pullman in direzione Pieve di Soligo, provincia di Treviso.

Amichevoli. Simone Pavan e i suoi ragazzi si alleneranno tutti i giorni sul campo “Antoniazzi” di Refrontolo, salvo poi trasferirsi al “Comunale” di Castelfranco Veneto e a quello di Montebelluna per le due amichevoli in programma: martedì 31 luglio, alle 18.00, il primo test con il Giorgione Calcio, squadra che milita nell’Eccellenza veneta; sabato 4 agosto, alle 11.00, la sfida con il Montebelluna, club di Serie D, prima del ritorno a casa.