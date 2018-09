#SampthingDifferent, Gianluca doriano del Friuli: «Negli anni di B ho vissuto il vero amore» venerdì 07 settembre 2018 15:39

Innamorarsi di una maglia di fronte alla televisione e non tradirla mai, nonostante le difficoltà, nonostante la distanza. Si può riassumere così la storia Gianluca Pantò, tifoso blucerchiato di Tarcento, piccolo centro del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine. «Mi appassionai alla fine degli anni ’80, guardando in tv una sfida di Coppa delle Coppe con il Borussia Dortmund – racconta al media ufficiale -. I primi idoli erano Vialli e Mancini, ma è in Serie B, tra il ’99 e il 2002, che ho vissuto il vero amore per i colori più belli del mondo, andando a Marassi per la prima volta e seguendo la Sampdoria dal vivo quando veniva a giocare nel Triveneto».