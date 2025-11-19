Doppio al “Mugnaini” per la Samp, giovedì pomeridiano

Doppia seduta a Bogliasco per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della sfida con la Juve Stabia, in programma lunedì al “Ferraris” (ore 20.30). Rientrati i nazionali Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić, i blucerchiati hanno svolto al mattino una seduta tra palestra, esercitazioni tecnico-tattiche, mini-torneo e conclusioni in porta sul campo principale del “Mugnaini”, quindi nel pomeriggio sessione di videoanalisi, attivazione atletica ed esercitazioni tattiche.

Agenda. Con il gruppo anche Francesco Conti; gestione in palestra invece per Antonin Barák. Giorgio Altare, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi, Estanislau Pedrola, Nicola Ravaglia e Matteo Ricci proseguono i rispettivi iter di recupero. Terapie infine per Oliver Abildgaard, Marvin Çuni, Alex Ferrari e Alessandro Riccio. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.