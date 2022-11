Winning start in the Coppa Italia for Samp Women

Sampdoria Women claimed a 2-1 victory away to Ravenna Women to move up to three points in the group standings alongside San Marino Academy, wit the two teams set to meet on 8 January 2023 at 14:30 CET at the Acquaviva training ground in San Marino to determine who will reach the quarter-finals.

Ravenna 1-2 Sampdoria (HT 0-2)

Scorers: Cedeño 6, Seghir 9; Domi 85.

Ravenna (4-4-2): Casarasa; Giovagnoli, Gardel (Tonelli 46), Mascia, Raggi; Barbaresi, Gianesin (Burbassi 65), Candeloro, Mariani; Carrer (Domi 57), Scarpelli (Carli 75).

Subs not used: Vicenzi, Mariani.

Coach: Ricci.

Sampdoria (5-3-2): Fabiano; Battistini, De Rita, Pettenuzzo, Lazzeri, Panzeri; Čonč (Spinelli 80), Taleb (Cuschieri 46), Fallico; Seghir (Mailia 71), Cedeño (Gago 80).

Subs not used: Odden, Rincón, Regazzoli, Re, Oliviero.

Coach: Cincotta.

Referee: Curia.

Assistants: Raschiatore and Maroni.