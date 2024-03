Manuale dei Giovani Sampdoriani: sabato la presentazione

Sabato 23 marzo, alle ore 17.00, presso Samp City (via XX Settembre 252 r) verrà presentato il Manuale dei Giovani Sampdoriani, libro scritto da Matteo Tigano, dedicato ai tifosi in erba dei colori più belli del mondo. Oltre alla presentazione del libro, edito da KC Edizioni a un prezzo di copertina di 16,00 euro, ci sarà anche animazione a tinte blucerchiate e la merenda per i più piccini.