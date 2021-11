Next Generation al “Ferraris” per Sampdoria-Verona

Next Generation colorerà il “Ferraris” per Sampdoria-Verona. Saranno in 1.124 tra bambini e accompagnatori delle società affiliate al progetto blucerchiato a presenziare sugli spalti di Marassi per sostenere capitan Quagliarella e compagni nel match con i gialloblù.

Coaching. Sono ripartite intanto le visite ai club in tutta Italia e le coaching lessons, dirette dal responsabile Next Generation Italo Calvarese. La prima lezione si è svolta nel mese di novembre e si è concentrata sul tema de La metodologia e struttura dell’allenamento. Relatore Salvatore Leotta, responsabile della metodologia dell’Academy.

Novità. Lo staff tecnico del progetto blucerchiato, guidato dal responsabile della metodologia dell’Attività di Base e Next Generation Luca Oddone, oltre alla conferma di Stefano Civeriati, presenta diverse novità: Danilo Tranchida, già attivo con l’Attività di Base blucerchiata; Marco Bracco e Roberto Morosini, tecnici blucerchiati durante i Samp Camp all’estero. Per rafforzare lo stretto rapporto con il progetto Next, gli allenatori dell’Attività di Base – dall’U14 all’U8 – faranno visita a rotazione alle affiliate.