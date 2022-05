SampCity Events: una serata dedicata al Futsal

La Sampdoria Futsal sbarca a SampCity per una serata dedicata. Giovedì 12 maggio, a partire dalle 17.30, nel concept store blucerchiato di via XX Settembre saranno ospiti i nostri giocatori di calcio a 5 indoor per raccontare la loro prima stagione con i colori più belli del mondo. Oltre al presidente Matteo Fortuna e al tecnico Francesco Cipolla, saranno presenti anche il capitano Andrea Ortisi e Jonathan Rossini, oggi calciatore su parquet.

Categoria. L’evento sarà un’occasione per avvicinare ancora di più i tifosi doriani a questa realtà, che si appresta a disputare il primo turno dei playoff di Serie A2 con il Modena Cavezzo (sabato 14, ore 17.00, Palasport di Campo Ligure, Genova), con l’obiettivo di tornare subito nella massima categoria.

Ingresso. Per partecipare basterà inviare una mail all’indirizzo eventi@sampdoria.it e attendere la conferma. La conferenza sarà trasmessa live sulla pagina Facebook del Museo Samp Doria e di SampCity.