Venezia-Sampdoria: info per raggiungere lo stadio “Penzo”

L’U.C. Sampdoria, su indicazione del Venezia F.C., comunica le modalità per raggiungere lo stadio “Pier Luigi Penzo” in occasione di Venezia-Sampdoria, valida quale 20.a giornata della Serie BKT 2023/24 e in programma domenica 14 gennaio (ore 16.15).

In auto o in pullman (arrivo in giornata). Tramite Autostrada A1 fino a Bologna poi in A13 Bologna – Padova e infine in A4 Padova – Venezia. Uscita alla barriera di Mestre (Casello di Venezia Ovest) poi direzione Venezia Porto. Eventuale contatto con le FF. O dei pullman e dei gruppi organizzati avverrà all’uscita autostrada. I tifosi verranno accompagnati al Venice Gate Parking (via Galileo Ferraris) per imbarcarsi in direzione stadio. Si raccomanda, comunque, a tutti i tifosi ospiti di parcheggiare al Venice Gate Parking di via Galileo Ferraris in quanto gratuito e adiacente all’imbarco del servizio acqueo stadio e ritorno. Il ritrovo al parcheggio è alle ore 12:30 per l’imbarco per lo stadio con battelli dedicati. Le partenze saranno in successione dalle ore 13:00 (50 minuti circa il tempo di navigazione).

In auto (già a Venezia). Per chi arriva nei giorni precedenti la partita, proseguire per Venezia sul Ponte della Libertà, poi Porto Turistico Ferries e alla fine del ponte tenere la destra per park Tronchetto (il più economico). Dal park procedere per l’imbarco linea 2 direzione S. Marco scendere alla fermata S. Zaccaria. Le alternative sono due: proseguire a piedi verso Biennale-Giardini poi Sant’Elena o allo stesso pontile prendere la linea 4.1 o 5.1 con fermata a Sant’Elena. Informiamo che i biglietti dei vaporetti ai non residenti costano 9,50 euro a persona a viaggio, con validità di 75 minuti.

In aereo. Aeroporto “Marco Polo” di Venezia. È attivo il servizio pubblico comunale ACTV linea locale n. 5 e 19 diretto e linea Provinciale ATVO diretto a Venezia piazzale Roma poi linea di navigazione pubblica direzione S. Elena LINEE 4.1, 5.1 e 6. Aeroporto “Antonio Canova” di Treviso-Sant’Angelo. Servizio navetta per Venezia Piazzale Roma ATVO, poi linea di navigazione pubblica LINEE 4.1, 5.1 e 6.

In treno. Stazione di Venezia Santa Lucia. Poi linee di navigazione ACTV 4.1 e 5.1 direzione S. Elena. Prezzo dei biglietti navigazione ai non residenti 9,50 euro a persona a viaggio valido 75 minuti.