Riparte la Sampdoria Women, Teknoship nuovo partner

La Sampdoria Women è pronta a ripartire. La squadra blucerchiata parteciperà al campionato di Eccellenza e sarà guidata in panchina da Stefano Castiglione, già nello staff tecnico della passata stagione.

«Siamo contenti di questa nuova partenza della formazione femminile – ha dichiarato Jesper Fredberg, CEO Area Football -. Le nostre ragazze sono parte integrante del club e ci auguriamo possano disputare un’annata ricca di soddisfazioni».

Il primo appuntamento ufficiale 2025/26 per la Sampdoria Women sarà la presentazione del nuovo partner Teknoship. Fondata nel 1995 e attiva nel campo delle forniture tecniche e riparazioni navali e terrestri, l’azienda di Recco accompagnerà le blucerchiate sulle maglie da gioco in qualità di back sponsor.

Alla conferenza stampa, in programma venerdì 19 settembre presso lo stand espositivo di Teknoship situato nel settore Powervillage del Salone Nautico di Genova (ore 16.30), prenderanno parte il CEO Raffaele Fiorella, il responsabile del dipartimento femminile Marco Palmieri e le calciatrici Bianca Fallico e Amanda Tampieri.