Teknoship e Samp Women: presentazione al Salone Nautico

Un connubio tra tradizione navale e passione sportiva. È stato presentato oggi, in occasione del 65° Salone Nautico di Genova, l’accordo di sponsorizzazione tra Teknoship, azienda specializzata in forniture, controllo e riparazioni navali, e la Sampdoria Women, che vedrà il brand comparire come back sponsor sulla maglia della prima squadra femminile blucerchiata per la stagione 2025/26.

La conferenza stampa si è tenuta presso lo stand espositivo di Teknoship, situato nel settore Powervillage del Salone, e ha rappresentato l’occasione per sancire pubblicamente l’inizio di una partnership che guarda al futuro con entusiasmo e visione condivisa. All’incontro sono intervenuti Anna Durio e Federico Trani, rispettivamente presidente e vice-presidente di Teknoship, il CEO blucerchiato Raffaele Fiorella, il responsabile del dipartimento femminile Marco Palmieri e le calciatrici Bianca Fallico e Amanda Tampieri, che hanno rappresentato la formazione doriana prossima al via nel campionato di Eccellenza.

«Siamo orgogliosi di affiancare il nostro nome a quello della Sampdoria Women – ha dichiarato Durio -. Teknoship crede nel valore dello sport, nel talento e nella determinazione, qualità che vediamo incarnate in questo nuovo progetto blucerchiato».

«Ringraziamo Teknoship e la famiglia Trani-Durio per il supporto che rappresenta questa sponsorizzazione – ha aggiunto Palmieri -. È un segnale importante per il futuro del calcio femminile a Genova e per la nostra società, che riparte con rinnovata energia. L’Eccellenza è un’opportunità nuova e forse ci permetterà di toglierci qualche soddisfazione in più rispetto al passato. Ma rimaniamo con i piedi per terra, cercando di fare del nostro meglio».