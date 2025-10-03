U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Eccellenza 2025/26: le avversarie della Sampdoria Women

News

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto l’organico completo del campionato di Eccellenza Ligure Femminile – Girone Unico 2025/26. Di seguito la composizione integrale.

Eccellenza Ligure Femminile – Girone Unico
Albingaunia Sport Albenga, Entella, Genova Calcio, Molassana, Praese, Sampdoria Women, Sestri Levante, Speranza, Spezia, Vado.

Contestualmente è stato reso noto anche il girone della Coppa Italia 2025/26 che prenderà il via domenica 12 ottobre.

Girone A  
Entella, Molassana Boero, Sampdoria Women, Sestri Levante, Spezia.

