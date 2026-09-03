Sampdoria e NTS Group ancora insieme per la stagione 2026/27

U.C. Sampdoria e Gruppo Industriale NTS, un rapporto che continua e si consolida.

Leader nel settore della progettazione e della produzione di apparecchiature di elettronica di potenza e controllo fondata a Genova alla fine del 2001, NTS Group conferma il proprio impegno accanto al club blucerchiato anche per la stagione 2026/27 in qualità di sleeve sponsor per le maglie di allenamento della prima squadra e di back jersey sponsor di tutte le leve maschili dell’Academy (dalla Primavera all’U7).

Un legame comprovato dalle parole di Davide Rossi, CEO NTS Group: «Rafforziamo per il terzo anno questa partnership perché crediamo nella continuità del progetto e nella condivisione di valori con la Sampdoria. Penso in particolare all’attenzione verso il territorio ligure e alla valorizzazione dei giovani, un tratto comune sia per le aziende sia per il mondo dello sport».