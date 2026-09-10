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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Coloretti

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Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Coloretti

L’U.C. Sampdoria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vittorio Elio Coloretti, classe 1952, dirigente accompagnatore dell’Academy blucerchiata. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società.

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