FIFA 22: Quagliarella tra i capitani simbolo del calcio

EA Sports ha deciso di introdurre in FIFA 22 una serie di card FUT per celebrare i capitani più rappresentativi del calcio mondiale. La scelta per quanto riguarda i volti della Serie A non poteva che ricadere su Fabio Quagliarella, fresco di gettone numero 527 in campionato e dodicesimo per presenze tra i veterani di tutti i tempi. La carta dell’attaccante della Sampdoria ha dei valori davvero ragguardevoli: oltre all’overall complessivo di 92, spiccano tiro (95) e dribbling (92). Un pezzo immancabile per il proprio team.