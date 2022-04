Tornano i Samp Camp: ecco i campi estivi blucerchiati 2022

Ritornano i Samp Camp, ritorna il calcio in vacanza con i campi estivi blucerchiati per ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Un’edizione 2022 pronta a partire per vivere una stupenda esperienza formativa con lo staff di istruttori U.C. Sampdoria.

Clinic Tecnico. Il Clinic Tecnico è un corso di perfezionamento specifico secondo la metodologia di U.C. Sampdoria che permette di applicarsi e migliorare nei singoli gesti tecnici del gioco del calcio in una maniera ludica e coinvolgente. L’evento si svolge da lunedì 20 a venerdì 24 giugno a Bogliasco (campi “3 Campanili” e “Garrone”) con moduli di mezza giornata (turno mattina o turno pomeriggio) oppure con la possibilità di scegliere anche la giornata intera con pranzo presso la struttura. Tutto lo staff tecnico coinvolto nel progetto fa parte dell’attività di base e di Next Generation Sampdoria.

Day Camp. Next Generation Sampdoria porta i colori blucerchiati in più di 50 società affiliate presenti in 14 regioni italiane. Un progetto che garantisce una crescita formativa e continuativa per gli allenatori della società dilettantistiche tramite visite periodiche e corsi di formazione. Durante i mesi di giugno e luglio numerosi club affiliati saranno protagonisti dell’organizzazione di Samp Camp dedicati secondo le linee guida blucerchiate. Dalla Calabria al Friuli e dalla Sicilia alla Valle d’Aosta passando per le Marche e il Piemonte: un modo per portare i colori più belli del mondo vicini a tanti appassionati in tutta Italia.

Full Camp. Il Full Camp con pernottamento si svolge in due turni differenti dal 26 giugno al 9 luglio presso il Comune di Bedonia, meta storica per i Samp Camp, dove i ragazzi potranno allenarsi nello splendido contesto dell’Appennino parmense intervallando l’attività di campo con escursioni, piscina e tante avventure uniche all’insegna del divertimento e di nuove amicizie.

International Camp. I colori blucerchiati tornano a viaggiare in giro per il mondo dopo lo stop forzato a causa della pandemia: le prime tappe degli International Camp nel mese di luglio saranno Svizzera (Nyon) e Francia (Colmar e Mentone) ma sono attese a breve novità per nuove tappe in località prestigiose fuori dall’Europa.

Iscrizioni. Iscriversi è semplice e si può fare sclusivamente online cliccando qui. Le iscrizioni sono aperte fino a 10 giorni prima della data di inizio di ciascun Samp Camp o fino ad esaurimento dei posti disponibili.