Accrediti media e fotografi per il ritiro Livigno 2023

L’U.C. Sampdoria comunica che le richieste di accredito media e fotografi per il ritiro pre-campionato 2023/24 – in programma da mercoledì 12 a domenica 23 luglio a Livigno (Sondrio) – dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.

Nella domanda dovranno essere necessariamente specificati:

– nome della testata;

– dati e copia documenti delle persone alle quali dovranno essere intestati gli accrediti;

– ruolo degli accreditati (giornalista carta stampata o tv, fotografo, operatore tv o radio);

– tempo di permanenza a Livigno al seguito della squadra (accredito giornaliero, per più giorni o per l’intero periodo).

La conferma dell’accredito sarà inviata a mezzo e-mail e il ritiro dei pass sarà da effettuarsi presso il centro sportivo “Aquagranda” di Livigno.