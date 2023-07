Pre-campionato: altre tre amichevoli per la Samp di Pirlo

Archiviato l’ultimo test con l’Aurora Pro Patria che ha chiuso il ritiro di Livigno, il programma pre-campionato della Sampdoria (che si ritroverà a Bogliasco nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio) si arricchisce di tre amichevoli al cospetto di altrettanti avversari di Serie C. Domenica 30 luglio i blucerchiati di Andrea Pirlo saranno di scena al “Moccagatta” di Alessandria per affrontare i grigi padroni di casa. Giovedì 3 agosto il Doria ospiterà poi la Virtus Entella al “Mugnaini” (gara che si disputerà a porte chiuse a causa dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo). Domenica 6 agosto, la Samp sfiderà infine il Novara al “D’Albertas” di Gozzano.

– Alessandria vs Sampdoria (domenica 30 luglio, ore 20.00, stadio “Moccagatta” di Alessandria)

– Sampdoria vs Virtus Entella (giovedì 3 agosto, ore 18.00, centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, Genova)

– Novara vs Sampdoria (domenica 6 agosto, ore 18.30, stadio “D’Albertas” di Gozzano, Novara)