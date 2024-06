Carl Zeiss Jena-Sampdoria: info acquisto biglietti per l’amichevole

L’U.C. Sampdoria informa che i biglietti per Carl Zeiss-Sampdoria, gara in programma martedì 30 luglio p.v. alle ore 20.00 presso lo stadio “Ernst Abbe” di Jena, saranno messi in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 14 giugno p.v. esclusivamente online attraverso il sito web Eventim.Tixx.

Info. Per i tifosi blucerchiati saranno messi a disposizione i settori dello stadio P (posti a sedere) e Q (posti in piedi) rispettivamente al prezzo intero di 21,00 euro (“ridotto” per età compresa tra i 15 e i 18 anni, gli studenti e gli invalidi con disabilità dal 50% 19,00 euro; “bambino” per età compresa tra i 7 e i 14 anni 15,00 euro) e di 13,00 euro (“ridotto” per età compresa tra i 15 e i 18 anni, gli studenti e gli invalidi con disabilità dal 50% 11,00 euro; “bambino” per età compresa tra i 7 e i 14 anni 9,00 euro). Il Carl Zeiss comunica che non sarà consentito introdurre all’interno dell’impianto sportivo borse e zaini di dimensioni superiori a 21,0 cm x 29,7 cm.