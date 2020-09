Primavera 1 TIM: i convocati di Tufano per la prima casalinga con la Lazio sabato 26 settembre 2020 21:10

Dopo la vittoria al “Garrone” in TIM Cup, la Sampdoria di Felice Tufano è pronta a fare il suo debutto casalingo anche in Primavera 1 TIM 2020/21. L’appuntamento è per domani, domenica, alle 13.00 quando i blucerchiati ospiteranno la Lazio per la 2.a giornata di campionato. Di seguito la lista dei doriani convocati per la gara con i biancocelesti.

Portieri: Ragher, Saio, Zovko.

Difensori: Angileri, Aquino, Doda, Ercolano, Giordano, Miceli, Napoli, Rocha.

Centrocampisti: Brentan, Canovi, Francofonte, Paoletti, Sepe, Siatounis, Somma, Trimboli, Yepes.

Attaccanti: Bellucci, Gaggero, Krawczyk, Marrale, Prelec, Yayi Mpie.