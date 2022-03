Cordoglio blucerchiato per la scomparsa di Wisniewski

Si è spento in Francia all’età di 85 anni Maryan Wisniewski, ex attaccante blucerchiato, 31 presenze e 4 reti con la maglia della Sampdoria.

Era nato a Calonne-Ricouart il 1° febbraio 1937. Di origine polacca, venne naturalizzato francese in modo da poter essere utilizzato in nazionale, con la quale partecipò al Mondiale svedese del ’58, classificandosi al terzo posto. La Samp lo acquista dal Lens nel 1963 ma deluse le aspettative e – malgrado un gol ai futuri campioni d’Italia del Bologna che rimase nelle memorie di numerosi tifosi – a fine stagione tornò in patria al Saint-Étienne.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e di tutta la società.