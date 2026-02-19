U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Mantova-Samp: info percorso e parcheggi per i tifosi blucerchiati

L’U.C. Sampdoria comunica il percorso consigliato dalle autorità competenti per raggiungere lo stadio “Martelli – Pata Stadium” di Mantova in occasione di Mantova-Sampdoria, gara in programma sabato 21 febbraio (ore 15.00) e valida quale 26.a giornata della Serie BKT 2024/25.

Settore Ospiti. I mezzi con cui arriveranno i tifosi blucerchiati dovranno uscire dall’autostrada A22 Modena-Brennero esclusivamente al casello di Mantova Nord. Alla prima rotatoria prendere la 3.a uscita in direzione Palazzo Te-Stadio, quindi alla seconda rotatoria prendere 2.a uscita in direzione Mantova. Successivamente alla terza rotatoria, prendere la 2.a uscita in direzione Palazzo Te-Stadio per poi percorrere Via Brennero per 4 chilometri fino all’area parcheggio riservata ai tifosi ospiti e l’accesso al settore “Curva Cisa”, già sold-out. Si ricorda che non ci sarà ulteriore disponibilità di biglietti.

