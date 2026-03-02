Tattica e partitelle al “Mugnaini”, martedì rifinitura e partenza

Antivigilia di campionato per la Sampdoria che mercoledì sarà impegnata al “Menti” di Castellammare di Stabia per sfidare la Juve Stabia (ore 20.00). Sul prato superiore del “Mugnaini”, Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento mattutino a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche, partitelle e serie finale di conclusioni in porta. In gruppo anche Tommaso Martinelli e Mattia Viti. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Nicholas Pierini. Terapie per Massimo Coda, Dennis Hadžikadunić e Liam Henderson. Domani, martedì, è in programma la rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore e, dopo il pranzo, dalla partenza in volo charter verso la Campania.