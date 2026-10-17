Primavera 2: vola la Samp, cinquina al Brescia e primo posto

Cinquina, imbattibilità e primo posto nel Girone A del Primavera 2. Continua il momento magico della Sampdoria di Tufano, vittoriosa per 5-1 sull’Union Brescia e adesso in vetta alla classifica al pari del Vicenza dopo la 5.a giornata. Non c’è storia al “3 Campanili” di Bogliasco: Illiano (22′), Lelli (42′) e capitan Mezzotero (45′) mettono una seria ipoteca sui tre punti, legittimati nella ripresa con il doppio bis personale di Illano (67′) e del solito Mezzotero (80′). Di Salouma all’86’ il gol della bandiera ospite. Bravi ma adesso vietato distrarsi: sabato prossimo il calendario ci regala lo scontro al vertice proprio in casa del Vicenza (ore 15.00).