Serie BKT: info e prezzi biglietti per Mantova-Sampdoria
Serie BKT: info e prezzi biglietti per Mantova-Sampdoria
L’U.C. Sampdoria informa che il Mantova 1911 ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Mantova-Sampdoria, gara in programma domenica 13 settembre 2026 (ore 17.15) al “Martelli – Pata Stadium” di Mantova.
Limitazioni di vendita: come da determinazione n.° 32/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Genova sarà consentita esclusivamente nel settore ospiti con obbligo di tessera di fidelizzazione della società U.C. Sampdoria. Nello stesso settore vi sarà l’obbligo della medesima tessera per gli ovunque residenti.
Apertura vendite: Lunedì 07/09/2026 ore 16:00
Chiusura vendite: Sabato 12/09/2026 ore 19:00
Prezzi: tariffa unica Intero € 22 (per acquisti online saranno applicati dal gestore commissioni di servizio)
Cambio utilizzatore: non consentito
Modalità di vendita: online sul sito www.ticketone.it e presso tutti i punti vendita abilitati sul territorio nazionale.
Il giorno gara non sarà possibile acquistare biglietti allo stadio.
All’ingresso dell’impianto si renderà obbligatorio mostrare il ticket (in formato cartaceo o digitale) unitamente a un documento d’identità in corso di validità ed alla tessera di fidelizzazione (Sampcard).