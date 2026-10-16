#Coffee roasted in Pegli nuovo fornitore ufficiale U.C. Sampdoria

Settori diversi ma la stessa idea: creare nuove opportunità e crescere senza perdere il legame con il territorio ligure. Da qui nasce la nuova partnership tra U.C. Sampdoria e #Coffee roasted in Pegli, nuovo fornitore ufficiale di caffè blucerchiato per le stagioni 2026/27 e 2027/28.

#Coffee roasted in Pegli fa parte del gruppo Gralba, una realtà imprenditoriale genovese che negli anni ha scelto di sviluppare la propria attività attraverso la diversificazione, sviluppando progetti nella ristorazione, nel mondo della nautica e, più recentemente, nel mondo del caffè.