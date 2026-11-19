Serie BKT: inaugurato il campo a 5 dei giardini Buonvicini

È stata una giornata speciale quella organizzata da BKT, title sponsor della Serie BKT dal 2018, per celebrare l’inaugurazione del settimo progetto di Fattore Campo, l’iniziativa sociale dell’azienda che ogni anno porta alla realizzazione di nuove aree di gioco nelle città della Serie BKT. Un segnale di continuità che conferma la sinergia tra BKT e la Lega Nazionale Professionisti B, insieme al decisivo impegno dell’amministrazione comunale di Genova e al sostegno dell’U.C. Sampdoria.

Campionato. Durante ogni stagione calcistica, gli appassionati sportivi hanno la possibilità di partecipare a un campionato parallelo a quello giocato dalla propria squadra del cuore. BKT Premia è il concorso ufficiale della Serie BKT che permette di vincere numerosi premi, tra cui maglie e palloni ufficiali. Più si gioca, più sono i punti accumulati per la classifica di Fattore Campo, che a fine anno decreterà la nuova città vincitrice del progetto. Giunto quest’anno alla sua sesta edizione, il progetto sta assumendo sempre più rilevanza nel panorama calcistico italiano, grazie all’impegno di BKT di lasciare un segno concreto nella città vincitrice della stagione. Nel corso degli anni, l’azienda, multinazionale leader nella produzione di pneumatici Off-Highway, ha infatti finanziato la riqualificazione di diversi spazi dedicati alla comunità.

Campo. La seconda città vincitrice della stagione 2024/25 è stata Genova, dove è stato inaugurato un campo da calcio a 5: uno spazio riqualificato e restituito alla comunità all’interno dei giardini Buonvicini, nel quartiere di San Teodoro. Oltre al rifacimento della superficie di gioco, l’intervento ha previsto il ripristino delle porte e la sistemazione delle aree circostanti, contribuendo alla valorizzazione complessiva dello spazio. Il terreno di gioco è stato decorato con un’opera raffigurante un bambino e l’iconica lanterna genovese simbolo della città e metafora del valore che questo progetto vuole rappresentare: una luce capace di illuminare e dare nuova energia a un luogo importante per il quartiere destinato allo sport, alla socialità e all’aggregazione. Il campo si inserisce infatti in un più ampio percorso di riqualificazione urbana dell’area verde, pensato con l’obiettivo di restituire ai cittadini uno spazio sicuro, funzionale e accessibile a tutte le generazioni.

Rinascita. Fattore Campo diventa così parte integrante di un percorso di rinascita urbana e sociale, restituendo ai cittadini la possibilità di praticare sport all’aria aperta in un contesto inclusivo. Come la Lanterna raffigurata sul terreno di gioco, che da secoli rappresenta la città di Genova, anche il nuovo campo aspira a diventare un punto di riferimento per il quartiere e simbolo per l’U.C. Sampdoria di quello che può raggiungere insieme alla sua tifoseria che l’ha portata alla vittoria del progetto.

Calciatori. Per celebrare l’inaugurazione del campo da calcio a 5, BKT ha voluto regalare al quartiere una giornata di festa all’insegna dello sport e della condivisione. I presenti hanno avuto l’opportunità di incontrare per foto e autografi i calciatori della prima squadra dell’U.C. Sampdoria Francesco Conti, Karim Diop e Gennaro Tutino, Lucrezia Parolo e Giulia Tortarolo della Sampdoria Women e Ardian Murati della Sampdoria Primavera. Il pomeriggio è proseguito con attività di intrattenimento e convivialità, nonché una merenda e la distribuzione di gadget esclusivi firmati BKT. La giornata si è conclusa con la partita inaugurale che ha visto protagonisti i ragazzi dell’associazione sportiva Mura Angeli.

Interventi. Al taglio del nastro hanno preso parte Silvia Salis, sindaca di Genova, Paolo Bedin, presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lucia Salmaso, managing director di BKT Europe, Guido Surci, chief client officer di Havas Media Network e Alessandro Tomaiuolo, managing director di Havas Play, l’agenzia che accompagna il percorso di BKT nel mondo dello sport sin dal suo ingresso in Italia. Hanno partecipato Massimo Ferrante, assessore a Lavori pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni del Comune di Genova, Claudio Morelli, CEO Area Corporate dell’U.C. Sampdoria, Michele Colnaghi, presidente del Municipio, e Francesco Frangiosa, presidente dell’associazione Mura Angeli. A moderare la giornata il giornalista DAZN Riccardo Mancini.

Stadio. BKT sarà nuovamente protagonista a Genova sabato 21 novembre allo stadio “Ferraris”, in occasione di Sampdoria-Benevento, valida per la 12ª giornata della Serie BKT. Nel pre-partita sarà organizzata una distribuzione di gadget agli ingressi mentre a pochi minuti dall’inizio della sfida si ricorderà l’iniziativa di Fattore Campo. I player escort che accompagneranno le squadre in campo indosseranno una speciale maglia di Fattore Campo. Verrà poi trasmesso sui maxi schermi un video che ripercorre tutti i progetti di Fattore Campo realizzati nelle diverse città della Serie BKT in questi anni, che si concluderà proprio con le immagini dell’inaugurazione.