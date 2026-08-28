Corradi: «Emozione ed entusiasmo, dobbiamo dare tutto sul campo»

Bernardo Corradi conosce bene il “Ferraris”. Da calciatore lo ha calcato parecchie volte, anche debuttando con la maglia azzurra della Nazionale, ma da allenatore della Sampdoria sarà una prima assoluta. «C’è un misto tra emozione ed entusiasmo – inizia il mister dalla sala stampa di Marassi -. Ringrazio il club che si è adoperato per effettuare la rifinitura qui: aver fatto vedere lo stadio e calpestare il prato prima di domani sera penso sia servito per comprendere dove si giocherà. Sarà un bello spettacolo: avremo un costante appoggio dalla gente e dobbiamo guadagnarlo lasciando tutto sul campo».

Ordine. «La Juve Stabia ha speso soldi importanti per la Serie B – prosegue Corradi focalizzandosi sull’avversaria -, è una squadra intensa che corre molto in avanti e lo abbiamo visto al debutto con il Palermo. Dobbiamo prenderli con le molle e usare ordine e rigore tattico per non farci infilare centralmente. E dobbiamo sfruttare al meglio le loro debolezze. Makoumbou? Sta bene, è a disposizione e può partire dal primo minuto. E ne sono felice. Modulo? Stiamo cercando di isolare il meno possibile la punta centrale e dare più pericolosità davanti».