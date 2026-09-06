Corradi: «Approccio e atteggiamento, a Palermo per giocarcela»

Vigilia di big-match a Bogliasco. E Bernardo Corradi si prepara ad affrontare il Palermo a casa propria. «Troviamo una delle migliori squadre del campionato – comincia il mister blucerchiato -, di sicuro una delle pretendenti alla vittoria finale. Noi ripartiamo da una sconfitta che ci ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivata, abbiamo avuto la possibilità di chiuderla e non l’abbiamo fatto. Ci è mancata quella decisione che ci servirà a partire da domani sera».

Approccio. «Loro hanno fatto quattro vittorie su quattro partite ufficiali – prosegue Corradi analizzando l’avversario -, sono forti e attrezzati, il livello è invariato anche quando pescano dalla panchina. Le partite vanno giocate però e noi andremo a giocarcela: ho detto ai ragazzi di non sbagliare approccio e atteggiamento».

Reazione. «Vindahl? Sta lavorando serenamente – risponde l’allenatore alla domanda specifica sul portiere -, ha la fiducia dell’ambiente e dello staff. Mi aspetto da lui una reazione da portiere importante qual è. Abbiamo più difficoltà a livello fisico e sanitario che sul piano del gioco: Lauritsen non ci sarà, spero di averlo tra i convocati di Mantova così come Ravanelli. Mbabu e Karamoh si sono allenati in maniera individuale hanno bisogno di un tempo tecnico per rientrare in condizione».