Sinani a Villa Stuart: riuscito l’intervento al ginocchio

È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio sinistro al quale è stato sottoposto in data odierna Danel Sinani. L’operazione è stata eseguita dal professor Pier Paolo Mariani e dalla sua équipe, alla presenza del professor Claudio Mazzola, consulente ortopedico della Sampdoria, presso Villa Stuart a Roma. Nei prossimi giorni il calciatore inizierà il percorso riabilitativo.