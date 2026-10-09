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Sinani a Villa Stuart: riuscito l’intervento al ginocchio

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Sinani a Villa Stuart: riuscito l’intervento al ginocchio

È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al ginocchio sinistro al quale è stato sottoposto in data odierna Danel Sinani. L’operazione è stata eseguita dal professor Pier Paolo Mariani e dalla sua équipe, alla presenza del professor Claudio Mazzola, consulente ortopedico della Sampdoria, presso Villa Stuart a Roma. Nei prossimi giorni il calciatore inizierà il percorso riabilitativo.

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