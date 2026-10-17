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Sono diciannove i blucerchiati di Corradi per Sampdoria-Arezzo

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Sono diciannove i blucerchiati di Corradi per Sampdoria-Arezzo

Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Bernardo Corradi ha reso nota la lista dei 19 blucerchiati convocati per la sfida con l’Arezzo, in programma domani, domenica, al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 19.30) e valida quale 7.a giornata della Serie BKT 2026/27. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).

Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Depaoli (23), Di Pardo (29), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43), Ravanelli (13).

Centrocampisti: Abildgaard (28), Henderson (6), Makoumbou (45), Verschaeren (16).

Attaccanti: Begić (11), Karamoh (14), Lauritsen (9), Tutino (99).

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