Sono diciannove i blucerchiati di Corradi per Sampdoria-Arezzo
News
Sono diciannove i blucerchiati di Corradi per Sampdoria-Arezzo
Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Bernardo Corradi ha reso nota la lista dei 19 blucerchiati convocati per la sfida con l’Arezzo, in programma domani, domenica, al “Ferraris” (calcio d’inizio alle ore 19.30) e valida quale 7.a giornata della Serie BKT 2026/27. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).
Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Depaoli (23), Di Pardo (29), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43), Ravanelli (13).
Centrocampisti: Abildgaard (28), Henderson (6), Makoumbou (45), Verschaeren (16).
Attaccanti: Begić (11), Karamoh (14), Lauritsen (9), Tutino (99).