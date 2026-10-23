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Sono diciannove i blucerchiati di D’Angelo per Südtirol-Sampdoria

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Sono diciannove i blucerchiati di D’Angelo per Südtirol-Sampdoria

Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Luca D’Angelo ha reso nota la lista dei 19 blucerchiati convocati per la trasferta di Bolzano con il Südtirol, in programma domani, sabato, al “Druso” (calcio d’inizio alle ore 15.00) e valida quale 8.a giornata della Serie BKT 2026/27. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).

Difensori: Cicconi (7), Delli Carri (15), Depaoli (23), Di Pardo (29), Diop (38), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43).

Centrocampisti: Abildgaard (28), Henderson (6), Makoumbou (45), Verschaeren (16).

Attaccanti: Begić (11), Karamoh (14), Lauritsen (9), Tutino (99).

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