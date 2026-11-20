D’Angelo: «Sosta utile, possiamo fare ancora meglio»

La Sampdoria è pronta a ripartire. Archiviata la seconda sosta per gli impegni delle nazionali, i blucerchiati si preparano a ricevere al “Ferraris” il Benevento, nella sfida in programma sabato al “Ferraris” e valida quale 12.a giornata della Serie BKT 2026/27. «Abbiamo lavorato bene nelle due settimane a disposizione, abbiamo anche recuperato Di Pardpo, Insigne, Lauritsen e rientrerà anche Cicconi dopo la squalifica e quindi avremo un po’ più di scelta, tenendo conto però che soprattutto Insigne e Di Pardo sono fuori da un po’ di tempo – spiega -. Ho avuto un po’ di tempo per dare un’impronta alla squadra: c’è già stato un miglioramento ma possiamo fare ancora meglio».

Difesa. La Samp recupera uomini importanti ma non cambia impostazione tattica. «La fase difensiva continuerà ad essere impostata su una linea a quattro – sottolinea il mister -. Un po’ perché la squadra sta facendo bene e poi perché le caratteristiche dei giocatori si sposano bene con i quattro difensori: potremmo anche tranquillamente passare a tre ma abbiamo sempre lavorato su questa idea di gioco ed è importante dare solidità al reparto. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, soprattutto in fase di palleggio nella metà campo avversaria ma in questo momento la squadra si esalta maggiormente giocando sull’intensità e sulla verticalità.».

Benevento. L’obiettivo è dare continuità alle due vittorie consecutive ottenute con Virtus Entella e Carrarese. «Il Benevento ha stravinto il campionato di Serie C e non è mai facile – conclude D’Angelo -. Quest’anno sta facendo molto bene e dunque ci aspettiamo una partita non semplice perché l’undici di Floro Flores ha palleggio, sa giocare ha calcio, ha voglia e un’identità importante. Sappiamo che ci aspetta una gara difficile domani pomeriggio che aprirà un ciclo di tre partite nel giro di una settimana ma ora pensiamo solo al Benevento e lavoriamo per provare a vincere questa partita».