Sono ventitré i blucerchiati di D’Angelo per Padova-Sampdoria
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Sono ventitré i blucerchiati di D’Angelo per Padova-Sampdoria
Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Luca D’Angelo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta in casa del Padova, in programma domani, mercoledì, all'”Euganeo” (calcio d’inizio alle ore 20.00) e valida quale 13.a giornata della Serie BKT 2026/27. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Krastev (12), Massolo (96), Vindahl (1).
Difensori: Delli Carri (15), Depaoli (23), Ferrari (25), Gartenmann (3), Mbabu (43), Meijer (5), Ravanelli (13).
Centrocampisti: Abildgaard (28), Amarandei (37), Conti (33), Donega (44), Henderson (6), Makoumbou (45), Verschaeren (16).
Attaccanti: Begić (11), Insigne (10), Karamoh (14), Lauritsen (9), Mezzotero (39), Tutino (99).