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Coppa Italia Serie C: la Samp Women batte il Torino Women

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Coppa Italia Serie C: la Samp Women batte il Torino Women

Parte con il piede giusto l’avventura della Sampdoria Women nella Coppa Italia Serie C Femminile. Al “Boero” di Genova Molassana le blucerchiate di Salterio battono per 2-0 il Torino Women: decisiva una doppietta di Codecà (67′ e 71′) nella seconda frazione di gara. Domenica 27 settembre (ore 15.30) il Doria affronterà, sempre sul sintetico del “Boero”, il Torino F.C. nella seconda sfida del Girone 16.

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