Coppa Italia Primavera: Modena rimontato, Samp avanti ai rigori

Continua il cammino della Sampdoria nella Coppa Italia Primavera e lo fa grazie ad una rimonta clamorosa. Nella gara secca del “Vicini” di Savignano sul Panaro i padroni di casa del Modena al 12’ del primo tempo sono già 2-0 (4’ autogol di Cernic, Andolino) e conducono fino al minuto 89. Il 2-1 di Lelli ridà speranza ai blucerchiati di Tufano che, ancora con Lelli, pareggiano i conti al 94’. I calci di rigore ci sorridono (5-4) e confermano la nostra imbattibilità che perdura da inizio stagione. Ai sedicesimi della competizione ci attende il Renate (2 dicembre), ma sabato prossimo alle 12.00 torna il campionato: al “3 Campanili” di Bogliasco arriverà il Südtirol.