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Primavera 2: doppio Murati, la Samp batte il Südtirol e vola in testa

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Primavera 2: doppio Murati, la Samp batte il Südtirol e vola in testa

Un’altra rimonta e la Sampdoria di Tufano continua a stupire. Dopo il successo di Coppa Italia in casa del Modena ai rigori, i blucerchiati battono 2-1 il Südtirol al “3 Campanili” di Bogliasco e volano in testa alla classifica del campionato Primavera 2. Al vantaggio ospite di Ciambella (36′) risponde una doppietta del subentrato Murati, in rete al 72′ e all’82’. Il Doria, atteso sabato prossimo dalla trasferta di Lecco, resta imbattuto e sale a quota 15 punti in coabitazione con Cremonese e Renate.

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