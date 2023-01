Coppa Italia: vendita libera per Fiorentina-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto dei biglietti e le info per Fiorentina-Sampdoria, gara valida quale ottavo di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022/23, in programma giovedì 12 gennaio 2023, alle ore 18.00, allo stadio “Franchi” di Firenze. Clicca qui per tutte le specifiche.

Si informa che su indicazione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive e diversamente da quanto indicato precedentemente, la vendita sarà libera ed aperta anche ai tifosi non ‘fidelizzati’. La vendita ripartirà alle ore 15.00 di lunedì 9 gennaio.