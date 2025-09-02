U.C. Sampdoria Sampdoria logo

U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 2 settembre 2025

L’U.C. Sampdoria e il dott. Luca Silvani hanno deciso di comune accordo di interrompere la loro collaborazione. L’indagine interna relativa all’episodio mediatico per il quale era stato sospeso non ha rilevato alcuna prova a carico e la decisione odierna è del tutto indipendente da quegli eventi.

Cinti e Ferrara in blucerchiato, Forte e Paratici alla Roma

2 Settembre 2025 Club
Hadžikadunić è blucerchiato: arriva a titolo temporaneo

1 Settembre 2025 Club
Barák è blucerchiato: dalla Fiorentina a titolo temporaneo

1 Settembre 2025 Club