Virtus Entella-Sampdoria: info parcheggi per i tifosi blucerchiati

La Virtus Entella informa che, in occasione di Virtus Entella-Sampdoria, gara valida quale 8.a giornata della Serie BKT 2025/26 e in programma venerdì 17 ottobre al “Sannazzari” di Chiavari, i tifosi ospiti potranno parcheggiare le auto presso il lato levante dell’area ‘Colmatina’, in corso Cristoforo Colombo, e successivamente raggiungere lo stadio attraverso il lungomare.

Soldout. Il piazzale adiacente la Gradinata Nord sarà interdetto alle auto e sarà adibito esclusivamente al parcheggio dei ciclomotori e dei motocicli. Si ricorda inoltre che tutti i settori dello stadio sono andati soldout ed è pertanto sconsigliato giungere a Chiavari se sprovvisti di biglietto.