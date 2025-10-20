U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Frosinone

News

Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Frosinone

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità d’acquisto dei biglietti per Sampdoria-Frosinone, gara valida quale 9.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26 e in programma sabato 25 ottobre p.v. alle ore 15.00, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

altre news

Nuovo staff tecnico: Gregucci, Foti e Pozzi tornano alla Samp

Nuovo staff tecnico: Gregucci, Foti e Pozzi tornano alla Samp

19 Ottobre 2025 Club
U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 18 ottobre 2025

U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 18 ottobre 2025

18 Ottobre 2025 Club
Virtus Entella-Sampdoria: info parcheggi per i tifosi blucerchiati

Virtus Entella-Sampdoria: info parcheggi per i tifosi blucerchiati

15 Ottobre 2025 Club