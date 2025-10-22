NTS Group back jersey sponsor dell’Academy U.C. Sampdoria
Si rafforza il legame tra U.C. Sampdoria ed il Gruppo Industriale NTS, leader nel settore della progettazione e produzione di apparecchiature di elettronica di potenza e controllo fondata a Genova alla fine del 2001 e cresciuta negli anni attraverso acquisizioni mirate.
Già presente da oltre un anno sulle maglie d’allenamento della prima squadra maschile, NTS Group amplia la propria partnership con il club blucerchiato e lo fa in qualità di nuovo back jersey sponsor delle formazioni giovanili.
Il logo di NTS Group comparirà infatti sul retro delle maglie delle leve maschili dell’Academy U.C. Sampdoria – dall’U17 ai più piccoli dell’U8 -, accompagnandole sul campo per tutta la stagione sportiva 2025/26.
Un accordo che certifica l’impegno di NTS verso lo sport, il territorio e la crescita delle sue risorse principali: le nuove generazioni.
«Il Gruppo NTS è lieto di annunciare la formalizzazione del rafforzamento della propria partnership con U.C. Sampdoria, con un focus particolare sul Settore Giovanile della società blucerchiata – spiega Davide Rossi, CEO NTS Group -. Questa collaborazione nasce dalla condivisione di valori fondamentali come disciplina, metodo e radicamento nel territorio genovese e ligure, elementi considerati imprescindibili per la costruzione di un futuro solido per i nostri giovani atleti. Crediamo fermamente che lo sport debba essere uno strumento di valorizzazione umana e sociale. Sostenere i ragazzi della Sampdoria significa alimentare i loro sogni ma anche contribuire a un percorso di auto sostenibilità per il club stesso, consolidando nel contempo il legame con la comunità locale. Siamo da sempre attenti ai progetti legati al territorio e alla formazione dei giovani, e rinnovando questa partnership vogliamo sottolineare il nostro impegno nel promuovere un percorso in linea con i principi che guidano la nostra attività».