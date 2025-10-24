Empoli-Samp vietata ai residenti nella provincia di Genova

L’U.C. Sampdoria informa che in vista di Empoli-Sampdoria, gara in programma martedì 28 ottobre 2025 (ore 20.30) allo stadio “Castellani”, l’Empoli F.C. ha comunicato in data odierna che, come indicato dall’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive con determinazione 43/2025 del 21 ottobre 2025 e valutato dal CASMS, il Prefetto di Firenze vieta la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Genova, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione dell’U.C. Sampdoria (Sampcard).

Dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 24 ottobre e fino alle ore 19.00 di lunedì 27 ottobre, è invece attiva la vendita dei tagliandi del settore Curva Sud Ospiti ai non residenti nella provincia di Genova, purché in possesso di Sampcard al prezzo di 20,00 euro in tutti i punti vendita VIVATICKET, con l’esclusione di quelli ubicati nella provincia di Genova, e tramite web con la sola modalità Stampa a casa. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore Curva Sud Ospiti.

È pertanto assolutamente sconsigliato recarsi a Empoli per assistere alla gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.