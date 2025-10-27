U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sampdoria-Mantova: info accrediti media e fotografi

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di accredito per media e fotografi per Sampdoria-Mantova, valida quale 11.a giornata di Serie BKT 2025/26 e in programma domenica 2 novembre 2025 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento – completa di nome, cognome, luogo e data di nascita del personale accreditato – andrà inoltrata all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 29 ottobre 2025, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.

Alla domanda andrà inoltre allegata una copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

I fotografi dovranno allegare altresì copia di regolare autorizzazione valevole per la stagione sportiva 2025/26 per le competizioni ufficiali Lega Serie B.

In base alle normative vigenti si ricorda che non saranno rilasciati accrediti media e fotografi ai non possessori di tessera dell’Ordine dei Giornalisti.

